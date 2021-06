Nonostante le vicissitudini e i rallentamenti dovuti alla pandemia, il PREMIO SOMS “Diamo un’immagine alla Solidarietà” riservato alle classi delle Scuole Primarie e secondarie di primo livello del novese è arrivato a felice conclusione.

Il Premio, che include un contributo per l’acquisto di materiale utile alla didattica, era stato presentato dai dirigenti dei quattro Istituti Comprensivi coinvolti e della nostra SOMS nel mese di gennaio 2020.

Tra gli elaborati pervenuti alla Commissione Giudicatrice nei termini (prorogati al 10 maggio u.s.) sono risultati vincitori quelli della classe 3 C dell’Istituto Comprensivo 1 di Novi Ligure (Prima classificata) e della classe 3 D del medesimo I.C.

La premiazione si è svolta finalmente in presenza, nel verde del giardino della sede SOMS Novi di via Cavanna 12, in una atmosfera gioiosa creata da questi ragazzi in gamba, che ci aprono alla speranza per un futuro migliore.