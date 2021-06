Grave incidente stradale alle otto di questa mattina, lunedì 21 giugno, alla periferia di Tortona e, in particolare, sull’Autostrada A/21 Torino-Piacenza, dove, per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un tamponamento fra tre camion fra cui una bisarca.

Sul posto, oltre al 118 son0 intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborazione alle operazioni soccorso.

Nell’impatto é rimasto ferito un camionista in maniera non gravissima che é stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale.

L’autostrada é rimasta chiusa per circa un’ora con disguidi alla circolazione stradale.