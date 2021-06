Ricerca per:

L’Assessore Barosini a nome dell’amministrazione ha espresso l’apprezzamento all’associazione per l’iniziativa a favore della collettività che si aggiunge alle altre già messe in atto dalla sezione stessa.

Sono state inoltre valutate le iniziative che Italia Nostra prevede di mettere in atto nell’ambito dell’educazione civica dal vivo e la prospettiva (previo progetto) di realizzare alcuni giardinetti fioriti e di allestire una zona in cui coltivare le essenze tipiche dell’alessandrino, dagli arbusti agli alberelli.

Nei giorni scorsi l’Assessore Giovanni Barosini ha incontrato la Presidenza della sezione di Alessandria di Italia Nostra e i volontari dell’associazione nel Parco Italia, area verde adiacente al ponte Mayer che l’amministrazione comunale ha concesso in adozione con proprio provvedimento a Italia Nostra.