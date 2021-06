Numerosissima la partecipazione di pubblico, sold out, sabato 19 giugno, che ha assistito ed ascoltato, nella splendida e storica cornice della piazza di Carbonara Scrivia, il Dongione da una parte e la Chiesa Parrocchiale dall’altra, al Concerto della Corale Le SETTE Note diretta in modo magistrale e raffinato dal nostro Marco Guerra, un giovane di grande talento che ha diretto con “vivacità ed energia” i coristi e i solisti.

“Un grazie a tutti – dicono gli organizzatori – e in particolare a Marco che si è proposto per organizzare il concerto. Ancora grazie a Marco per l’energia e per la passione e per l’amore per l’arte, la musica, che ha trasmesso a tutti, bravo. Un grazie anche a tutti i presenti sia coloro che si sono esibiti sia a chi ha assistito all’evento.”

Di seguito altre immagini della serata.