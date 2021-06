Dare risposte ai bisogni del territorio. Questa la finalità del progetto SOndE – Sviluppo Organico (del territorio) per il dopo-Emergenza – promosso da Smartvalley, Associazione di Sviluppo Territoriale, e Provincia di Alessandria, di cui martedì 22 giugno alle ore 17,30 si presentano le risultanze della Ricerca che sta alla base, realizzata con il supporto del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale (UPO).

Dopo l’emerenza pandemica c’è bisogno di ripartire presto e in modo adeguato alle aspettative, impiegando le migliori energie a disposizione. La ricerca ha rilevato una situazione a luci e ombre, diversificata tra le sette zone che compongono la nostra bella e complessa provincia. Dai dati rilevati e dai punti di vista elaborati si partirà nell’immediato con tre tavoli di lavoro che porranno le basi per più progetti, diversi tra loro, ma con l’unico fine dello sviluppo economico a breve e medio termine.

Per gli obiettivi che si pone, SOndE ha ottenuto il contributo di due importanti fondazioni: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione CRT.

La presentazione, rigorosamente su invito in osservanza alle limitazioni imposte dal distanziamento sanitario, si svolgerà all’aperto, a Palazzo Ghilini, sede della Provincia.

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente Gianfranco Baldi, porteranno i loro saluti il notaio Luciano Mariano, Presidente della Fondazione CRA, il prof. Roberto Barbato, Pro-Rettore dell’UPO, la prof.ssa Serena Quattrocolo, Direttore del DIGSPES dell’Università del Piemonte Orientale.

Ad illustrare le risultanze della ricerca sarà il dr. Giacomo Balduzzi, docente a contratto dell’UPO, mentre spetterà alla Presidente dell’Associazione Smartvalley, Nadia Biancato, tracciare la sintesi del lavoro fin’ora svolto e introdurre la fase successiva del progetto che tende a nuove prospettive di crescita per il nostro territorio.

Durante la prima fase sono stati ascoltati diciassette testimoni privilegiati, tra questi amministratori locali e imprenditori. Alcuni di questi stakholder sono chiamati ad intervenire, portando “pillole di successo” in una visione possibile di futuro prossimo: “Abbiamo individuato con Alice Pedrazzi, Direttrice di Confcommercio Alessandria, Simone Bigotti, Amministratore Delegato di BBBell e sindaco di Borgoratto A., Giusy Barone, direttrice artistica del Teatro San Francesco di Alessandria e Federico Riboldi, sindaco della Città di Casale Monferrato, quattro diverse idee che potrebbero accendere la ripartenza con ampie prospettive per valorizzare i punti di forza del nostro territorio. Ne abbiamo molti. Manca un’identità territoriale unica ma abbiamo tante risorse inespresse. E’ giunto il tempo di metterle a sistema, investendo su tutte le nostre potenzialità con una logica innovativa, adeguata al momento che stiamo vivendo” afferma Nadia Biancato.

A moderare l’incontro, le cui conclusioni saranno a cura del Vice presidente della Provincia, Gian Paolo Lumi, è stata chiamata Alessandra Ricagno, manager di Blue Wave Innovation Capital.

“Il progetto SOndE fornirà stimoli interessanti. Il covid ha prodotto conseguenze che si potrarranno nel tempo e che richiedono taluni cambiamenti di prospettiva, ma non tutto è negativo. Attorno a questo progetto ci sono molte aspettattive perché coinvolge in modo diretto le persone che vivono, lavorano e investono sul nostro territorio. Abbiamo avviato un percorso ascoltando proposte e diverse visioni, ora si valorizzeranno le competenze per creare uno o più progetti che considereranno nuovi e vecchi bisogni ma soprattutto le potenzialità che la nostra provincia ha ancora da esprimere. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione CRT per aver riconosciuto l’importanza di SOndE scegliendo di sostenerlo e ringraziamo fin d’ora tutti coloro che si metteranno in gioco per essere artefici di un futuro che immaginiamo rispondente alle necessità di chi più di altri ha sofferto gli effetti della pandemia” evidenzia il Presidente Baldi.