Rapid Bike atterra al centro della MWC Square, la piazza della Riders’ Land italiana: la linea di moduli aggiuntivi di Dimsport, sinonimo di ottimizzazione delle performance delle due ruote,sbarcanell’ampio spazio (11000 metri quadri) aperto al pubblico realizzato dalla proprietà del Misano World Circuit per aggiungere valore a una struttura che si conferma sempre di più il vero ‘cuore pulsante’ della passione italiana e internazionale per le due ruote.

Nel dettaglio, le note centraline ‘made in Dimsport’, disponibili per centinaia di modelli di motocicli, andranno presto ad arricchire l’attività di Garage 51, shop dedicato all’universo del motorsport situato sotto la tribuna B del circuito, che vanta come testimonial piloti di risonanza internazionale come Michele Pirro (pilota e test rider Ducati MotoGP), Matteo Ferrari (campione del mondo 2019 di Moto-E) e Rebecca Bianchi (2a nel campionato ESBK 2019 categoria 600 STK).

Non solo una splendida vetrina per l’assortimento di moduli e accessori che dal 2004 migliorano le prestazioni elettroniche di migliaia di moto: la presenza di Rapid Bike si completa con il banco prova potenza della gamma Dyno di Dimsport, installato nell’officina meccanica adiacente al negozio, che consente la misura della potenza erogata da un motociclo a partire da poche decine di cavalli sino alle potenzialità delle super sportive. Uno strumento che nobilita il lavoro quotidiano di ‘messa a punto’, portando alla luce ogni sofisticata operazione di tuning possibile con i tool professionali prodotti dall’azienda piemontese.

Formazione… da top class

La posizione strategica della MWC Square, uno degli snodi principali della Motor Valley italiana, permetterà a Rapid Bike e a Dimsport di fare formazione a pochi metri dalle curve del motomondiale, l’eden motociclistico di ogni pilota e professionista del settore: l’obiettivo è quello di alzare ancora di più l’asticella, facendo percepire le potenzialità di Rapid Bike a tutti coloro che con passione e coraggio sfidano i propri limiti per raggiungere sempre nuovi obiettivi e migliorare sé stessi.

Tutti i giorni al paddock 3 del Misano World Circuit

L’area commerciale del paddock 3, inaugurata nel weekend del campionato mondiale Superbike, sarà aperta tutti i giorni, con l’obiettivo di diventare un’area per tutti. Misano World Circuit è infatti il primo circuito in Italia ad aprirsi quotidianamente al pubblico come punto di ritrovo e svago con accesso libero.

Il concept grafico di MWC Square è stato affidato alla Drudi Performance di Aldo Drudi ed è ispirato alle texture che caratterizzano la ‘bandiera’ della Riders’ Land e il tracciato, che ogni anno ospita, fra gli altri eventi, il campionato Superbike e il Mondiale MotoGP.

Rapid Bike: moduli aggiuntivi e accessori

Dal 2004 Rapid Bike – marchio di Dimsport – offre una gamma di centraline aggiuntive per la ricalibrazione dei parametri che intervengono direttamente nella gestione del motore, senza alcuna modifica apportata alla centralina originale.

Rapid Bike Easy, Rapid Bike Evo e Rapid Bike Racing rappresentano la seconda generazione di prodotti in grado di controllare l’erogazione della potenza e ottimizzare i consumi. La nuova centralina Rapid Bike Smart è stata progettata per migliorare le prestazioni delle moto di ultima generazione equipaggiate con sonde lambda sempre più sofisticate per soddisfare i più recenti criteri di omologazione. Info: https://www.dimsport.it/it/rapid-bike/

Dimsport, Serralunga di Crea (AL), è attiva da oltre 25 anni nel campo del tuning elettronico per il settore Automotive con sistemi professionali per la gestione delle mappe di funzionamento del motore, moduli aggiuntivi e banchi prova potenza. Fa parte del gruppo Holdim, che dal 1991 sviluppa soluzioni per la gestione elettronica del motore. Info: www.dimsport.it – www.holdim.it.