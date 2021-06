Dal 1° luglio gli insegnanti precari e i supplenti potranno presentare la domanda per richiedere la NASpI cioè l’indennità mensile di disoccupazione. Per poter richiedere la NASpI bisogna avere i seguenti tre requisiti: essere disoccupati all’atto della domanda; avere 13 settimane anche non consecutive, di contributi versati nei 4 anni antecedenti alla domanda; per periodi dal 3 marzo al 31 dicembre 2021, i rapporti di lavoro precario possono essere complessivamente anche inferiori ai 30 giorni, diversamente dal requisito vigente che richiedeva di aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il termine per presentare la domanda è stato prorogato a 128 giorni a causa dell’emergenza sanitaria. L’indennità NASpI viene determinata sulla base della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro e viene erogata con un massimale di 1.335,40 euro mensili. La NASpI è erogata per un periodo pari alla metà del periodo lavorato nei 4 anni precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, fino a un massimo di 24 mesi.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04