Fare musica insieme è stato, per tutti i partecipanti, altamente benefico!

Grazie alla serietà, professionalità e umanità di tali esperti i ragazzi si sono sentiti, sin da subito, liberi di esprimere e condividere i loro piccoli, grandi talenti in questo importante ambito artistico, e di poter sperimentare un “fare scuola” alternativo, liberandosi, almeno per un po’, nel loro piccolo, dai ritmi di una DAD talvolta spersonalizzante e alienante, e, nel grande, dalla diffusa e radicata paura che affligge da mesi la nostra società.

Il progetto “Accordi a distanza” ( fortemente voluto dal Dirigente scolastico, la prof.ssa Maria Rita Marchesotti) che li ha visti protagonisti ha consentito loro di realizzare un piccolo sogno: poter scrivere, musicare e incidere un brano inedito, con l’ausilio di esperti nel settore, in un uno studio di registrazione professionale di fama nazionale, la Sonicfactory di Egidio Perduca e Mauro Isetti.

Al Liceo Peano la musica riveste una grande importanza: lo sanno bene i tanti studenti che coltivano talenti musicali che hanno voluto, ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, condividere la passione che li accomuna con quanti credono nel valore formativo e terapeutico (specie in questo tempo) della musica.