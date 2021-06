Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’ingresso è gratuito. E’ un’occasione per trascorrere una domenica diversa.

Come ogni prima domenica del mese, dopo tanto tempo, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino dalle ore 15.00 alle ore 19.00.