Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare ha approvato questa mattina all’unanimità la validazione del PEF (Piano economico finanziario) e le tariffe TARI per l’anno 2021, con uno sgravio del 50% sulla quota variabile per tutte le attività commerciali. “Con questo provvedimento – spiega Davide Salerno, Assessore al commercio – abbiamo voluto agevolare il comparto commerciale, duramente colpito dalle restrizioni causate dall’emergenza pandemica. Con l’approvazione del Decreto Sostegni-bis verificheremo poi se ci saranno gli spazi per poter fare ancora meglio”.