Non si é ancora spenta e probabilmente si spegnerà a fatica, l’eco della nomina di Padre Vittorio Viola a Roma che tra qualche settimana (si spera anche più tardi) lascerà Tortona per rivestire il nuovo incarico.

Oggi abbiamo deciso di pubblicare un intervento del Sindaco Federico Chiodi che risale al giorno della nomina, tratto dal suo profilo Social. Un intervento passato quasi inosservato ma che – come abbiamo scritto anche noi – testimonia la grande personalità di Vittorio Viola, figura quasi unica nel panorama religioso e che mancherà moltissimo alla Comunità Tortonese.

“La notizia, in qualche modo attesa, dell’importante incarico conferito al nostro Vescovo, Monsignor Vittorio Viola, suscita emozioni contrastanti – scrive Chiodi – Da un lato non posso che essere felice per lui perché so che questo incarico gli permetterà di esprimere al meglio le sue grandi capacità, ma anche per la Chiesa in generale che si avvantaggia in una posizione così prestigiosa di un uomo di grande valore.”

“Dall’altro lato, però – conclude il Sindaco di Tortona – non riesco a non essere dispiaciuto per la partenza di un Vescovo che ha saputo essere un vero pastore della nostra comunità, molto presente con la sua predicazione e la saggezza delle sue parole, nel consigliarci tutti, non tanto su che cosa fare, compito che ha sempre lasciato al nostro senso di responsabilità, ma su come fare: con dedizione, umiltà, generosità e spirito di sacrificio… In una sola parola, con amore, nei confronti del nostro prossimo. Personalmente ho avuto modo di condividere con Padre Vittorio esperienze uniche che resteranno nella memoria per sempre e farò tesoro delle sue azioni e delle sue parole nelle scelte future.”