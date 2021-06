Andrea Bani titolare del Gran Bar Bardoneschi e dell’ Art Café (nella foto con la moglie Irina e il figlio Daniele che Andrea ha reso pubblica sul suo profilo Social) é stato confermato presidente della Confesercenti di Tortona durante l’assemblea annuale che si é svolta in questi giorni.

Andrea ha 33 anni ed é uno dei presidenti più giovani dell’associazione. Vice Presidente della zona di Tortona è stata eletta Isabella Distante, tortonese, 41 anni

Cogliamo l’occasione per segnalare che dal 1° Luglio all’Art Café di Tortona, in corso Alessandria ci sarà una selezione musicale house classics & revival molto pettinata che accompagnerà l’aperitivo del Giovedì sera a Tortona… A partire dalle 19, in una atmosfera rilassata, per fare la differenza..