Un altro brillante intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, che questa mattina, lunedì 7 giugno, sono intervenuti in un’abitazione in via Europa a Pontecurone, per salvare una pensionata che era rimasta intrappolata tra le mura domestiche.

Sono le sei del mattino e secondo la prima sommaria ricostruzione, una pensionata ottantenne che abita da sola nella propria casa, inizia la giornata come tutte le mattine, ma cade a terra e non riesce più a rialzarsi. La donna prova a farlo diverse volte, ma quando si rende conto che non ci riesce, con le mani si avvicina al comodino e prende il telefono e chiama i soccorsi.

Sul posto, oltre al 118, arrivano i pompieri di Tortona che per salvare la donna decidono di rompere un vetro, entrare all’interno della casa e consentire così ai soccorritori del 118 di prenderla in cura e trasportala in ospedale per gli accertamenti del caso.