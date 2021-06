Un nuovo, importante e prestigioso incarico per Silvia Figini, 43 anni, tortonese, già docente all’Università di Pavia nonché vice Sindaco di Casalnoceto: è stata infatti eletta Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali alla stessa università.

Prenderà incarico con l’avvio del nuovo anno universitario, il 1° ottobre prossimo, ma la nomina è avvenuta in questi giorni.

Silvia Figini, residente a Casalnoceto, lavora già all’università di Pavia da diversi anni come docente di statistica economica.

“La mia candidatura – dice – non è venuta direttamente da me ma dai miei colleghi, con cui mi sono consultata a lungo prima di accettare. Il Dipartimento di Scienze politiche e sociali del nostro ateneo, infatti, è riconosciuto a livello nazionale e internazionale in posizione di vertice per le discipline e la ricerca che lo caratterizzano, e per questo sono consapevole che per mantenere certi livelli sarà necessario un perfetto lavoro di squadra. Ho chiesto quindi agli altri docenti di supportarmi in questo obiettivo.”

“Mi metto a disposizione del territorio – aggiunge la vice Sindaco di Casalnoceto – per contribuire a un rilancio. Al mio Dipartimento afferiscono circa 50 docenti con competenze di eccellenza e mettersi a dirigere un dipartimento così di valore non è semplice, tuttavia, ripongo la massima fiducia nella squadra di colleghi e in un progetto molto ambizioso e condiviso con tutti. L’esperienza da sola non basta più : ecco perché la forza di un gruppo multidisciplinare è vincente.”

“Concepisco il ruolo – conclude Silvia Figini – come “messa a disposizione ” e come servizio. Del resto devo questo riconoscimento a un Dipartimento che mi ha consentito di crescere rapidamente e mi ha dato molte soddisfazioni.”

Alla tortonese le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da tutta la Redazione.