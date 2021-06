Con l’ingresso della Liguria in zona bianca e la caduta di alcune restrizioni sul territorio nazionale, da domani si riaprono, dopo oltre sette mesi, le porte del Bowling di Diano, il più grande parco divertimenti permanente del ponente ligure. L’ultimo giorno di attività risaliva a fine ottobre, dopo di che è stata chiusura obbligata.

Per quanto riguarda le regole da osservare, restano valide, per il momento, quelle dell’uso della mascherina (salvo che nel momento della rincorsa e del tiro) e del distanziamento. Di conseguenza il numero di persone che potranno utilizzare la stessa pista, salvo congiunti, rimane limitato. Il personale provvederà, inoltre, ad un’attenta sanificazione dell’attrezzatura e inviterà all’uso dell’apposito gel per le mani.

Oltre alle dodici piste della sala bowling, saranno a disposizione, seppur con alcune limitazioni, numerosi videogiochi, biliardi, tavoli da ping pong e, all’aperto, il minigolf. Insomma, le opportunità per divertirsi non mancheranno.

Senza più problemi di coprifuoco, l’apertura proseguirà anche oltre la mezzanotte. Resterà aperto, con gli stessi orari, anche il bar, con la possibilità di seguire l’Europeo di calcio su maxischermo.

Nelle giornate di sabato e nei festivi, inoltre nelle settimane centrali dell’estate anche nei feriali, in caso di maltempo, il Bowling di Diano aprirà anche nel pomeriggio.

Saltate giocoforza tutte le tradizionali competizioni del periodo pre-natalizio e dei primi mesi dell’anno, l’unico torneo ad essere recuperato sarà il Challenge per gruppi e associazioni, a terne, che è stato programmato per la serata di lunedì 21 giugno. A presenziare alla gara sarà invitato il campionissimo locale Marco Reviglio, iridato in carica e grande amico del Bowling di Diano e dei suoi più affezionati frequentatori.