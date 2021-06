Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’evento gratuito, accompagnato da un concorso fotografico, è visibile e presente dal 19 al 30 Giugno 2021 all’entrata e nelle vetrine di molte attività commerciali della Via, e su qualche balcone delle attività che si trovano ai piani superiori ed hanno a diposizione uno o più balconi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con “Il Piccolo”, le associazioni di categoria Confesercenti ed Ascom ConfCommercio Alessandria , Rina Associazione Cultura e Ragazzi , FAI Delegazione di Alessandria

Un ringraziamento particolare per l’iniziativa va alla Consigliera Comunale Chiara Buzzi, nonché all’Assessore Al Commercio Mattia Roggero (già citato), all’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Barosini e all’Assessore al Bilancio Cinzia Lumiera, che tengono particolarmente alla nostra via.

Via San Giacomo della Vittoria, è particolarmente attiva da Dicembre 2019, a seguito dei lavori di rifacimento della pavimentazione e arredo urbano del bando regionale “Percorsi Urbani del Commercio” e grazie alla fattiva collaborazione di Ascom- Confcommercio di Alessandria e il supporto del Comune di Alessandria e dell’Assessorato al Commercio.

Via San Giacomo della Vittoria ha subito risposto con piacere all’iniziativa partecipando al concorso con iscrizione alla categoria “Vie”, ideando un allestimento a tema “floreale” che ci terrà compagnia fino al 30 Giugno con “cassette bianche decorate” dall’artista Lele Gastini , colme di fiori (sulfinie) bianchi e rossi (i colori della nostra città).

Dal 19 al 30 Giugno anche Via San Giacomo della Vittoria all’evento gratuito e concorso fotografico “BALCONI Fioriti” edizione 2021, manifestazione nata per istituzione del sindaco Francesca Calvo negli anni ’90 e riproposta dal figlio, vice sindaco Davide Buzzi Langhi.

Ad Alessandria al via la rassegna “Balconi fioriti”