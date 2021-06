La Polizia Locale di Valenza, su impulso del Comandante Gianluigi Talento e d’intesa con il Sindaco Maurizio Oddone sta effettuando degli incontri all’aperto e in massima sicurezza e distanziamento, con le scuole dell’infanzia di Valenza e Pecetto.

Dopo quella di via Camurati, l’Istituto Meneda di Pecetto, l’Opera Pia Pellizzari sono in calendario il 10 giugno ‘La Gabbianella’ e il 18 quella di via Noce. Il personale della Polizia Locale valenzana, nell’ottica di una sempre maggiore familiarizzazione con la cittadinanza, a partire dalla più tenera età, presenta le sue divise, i suoi mezzi, sia auto che moto, e consegna, come piccolo ma significativo omaggio, un quaderno illustrato da colorare che riassume le principali regole in materia di codice della strada.

Protagonista della storia che viene raccontata è Mirtilla che insieme all’amico Pepe scopre un mondo tutto nuovo. I quaderni sono stati forniti grazie alla collaborazione con ANVU – Associazione Professionale Polizia Locali d’Italia.