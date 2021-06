Ricerca per:

Il Quartetto Eridàno è nato nel 2015 all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sotto la guida di Claudia Ravetto e Manuel Zigante ed ha conseguito nel 2020 il diploma Accademico di II livello in musica da camera con il massimo dei voti. E’ composto da Davide Torrente violino, Sofia Gimelli violino, Carlo Bonicelli viola e Chiara Piazza violoncello.

“Un’edizione – dice Angelo Chiesa, presidente Comitato Amici di S. Maria e S. Siro -in cui abbiamo ospitato Giulia Malaspina una giovane emergente pianista jazz lo scorso 29 maggio e la tortonese Nicoletta Fillela che ospiteremo sabato 19 giugno sempre alle 21,15. Come previsti dalle attuali disposizioni è necessaria la prenotazione che si potrà effettuare tramite mail all’indirizzo comitatoamicisantamaria@gamil.com o telefonando al n 335344107.”

Interessante poi il programma che il quartetto Eridano presenterà, infatti due dei tre brani proposti sono di Compositrici contemporanee in omaggio all’attenzione al mondo musicale femminile che è stata posta al centro di queste edizione.

Continua la rassegna musicale in S. Maria e S. Siro in Sale, organizzata dal Comitato “Amici di Santa Maria”. Sabato 12 giugno alle ore 21,15 suonerà il quartetto d’archi Eridano, quartetto associato a ” Le Dimore del Quartetto”.

Sabato a Sale un concerto col quartetto Eridano, prenotatevi per tempo