Chi legge Oggi Cronaca sa che siamo parchi nell’elogiare le persone, ma al tempo stesso, quando i giovani fanno qualcosa di valido e utile, non ci tiriamo mai indietro, soprattutto per quelli come Anna Sgheiz lavorano in silenzio senza farsi pubblicità.

A Tortona e nei dintorni ce ne sono diversi e quando veniamo a conoscenza di quello che fanno (non da loro perché generalmente chi lavora per il bene della città non ama farsi pubblicità) ci piace scriverlo e dare a tutti il giusto risalto.

Ieri, a Tortona, sono iniziate le serate sperimentali di apertura della biblioteca civica cittadina: oltre alle aperture diurne per tutti gli studenti tortonesi, la biblioteca potrà aprirà tutti i lunedì, martedì e mercoledì sera, sino alla fine del mese di luglio per gli studenti e quanti ne avranno necessità.

Questo progetto ha lo scopo di rendere centrale e fruibile la biblioteca, per i numerosi giovani che vivono a e dintorni, e questo avvenimento sta riscuotendo un enorme successo, in quanto dimostra l’attaccamento dei giovani tortonesi al polo civico culturale. Questo importante progetto é realizzato con estrema passione e volontà da Anna Sgheiz, giovane consigliere comunale della Lega che riveste anche il ruolo di Presidente della commissione cultura, turismo e manifestazioni del Comune di Tortona. Da subito e appena insediata, Anna Sgheiz si é battuta per portare avanti la valorizzazione del polo culturale, ottenendo nei sei mesi prima dell’arrivo della pandemia un notevole successo delle iniziative svolte presso la biblioteca.

Ora sempre nel rispetto della normativa sanitaria vigente, i progetti e le attività relativi al polo culturale sono moltissimi: i ragazzi sono tornati a studiare in biblioteca e torneranno durante tutte le serate, sempre, ovviamente, su prenotazione.

“Sono molto contento di quello che sta facendo Anna Sgheiz – dice l’assessore alla cultura Fabio Morreale – anche in riferimento alla Biblioteca Civica e ai suoi spazi, che devono diventare sempre di più, un punto di riferimento dedicato a tutti i giovani della città e l’ Amministrazione comunale deve continuare a promuovere e progettare questo importante percorso in questo luogo.”

Anna Sgheiz sta dimostrando un grande attaccamento a Tortona e molta dedizione: è convinta che la città possa essere e diventare un luogo in cui i giovani possono vivere e ritagliarsi i propri spazi e non soltanto una città-dormitorio per coloro che lavorano (o studiano) nelle grandi metropoli vicine e lì trascorrono gran parte della loro vita, pronti a trasferirsi quando ne avranno la possibilità.

Tutto quello che Anna che sta facendo in questa direzione è l’esempio che la provincia può essere territorio in cui realizzare qualcosa di valido.