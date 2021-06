Un’altra bella iniziativa di Solidarietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per aiutare giovani e famiglie del territorio tortonese.

E’ tempo di esami di maturità e per il 17esimo anno consecutivo, infatti, la Fondazione ha trasmesso alle Segreterie degli Istituti Scolastici Superiori il bando relativo al progetto “Dalle Scuole Superiori all’Università: un percorso insieme alla Fondazione” che prevede l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti residenti negli ambiti di operatività dell’Ente per creare o migliorare la condizioni di accesso all’istruzione universitaria e per facilitare la prosecuzione del ciclo di studi.

Dal 2005 al 2020 la Fondazione ha assegnato a favore degli studenti residenti nel territorio borse di studio, successivamente rinnovate al permanere delle condizioni di merito e di reddito indicate nel bando, per un importo economico superiore a 1.400.000 Euro, assegnando 264 borse di studio agli studenti che hanno conseguito la maturità e garantendo nel tempo 319 rinnovi.

Numeri importanti che testimoniano un riconoscimento ed un attestato di stima ai giovani ed un prezioso e concreto aiuto alle loro famiglie.