Anche quest’anno è possibile destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito IRPEF al PROPRIO comune di residenza a sostegno delle attività sociali.

Per esprimere tale scelta, i contribuenti, devono semplicemente apporre la propria firma nel riquadro che figura sui modelli di dichiarazione dei redditi 730 e Unico 2021, indicante “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Residenza”.

Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare da parte del cittadino e non è in alcun modo alternativa con quella preesistente dell’8 x mille da devolvere allo Stato o alle istituzioni religiose.

Con i fondi del 5 x mille il Comune di Tortona promuove azioni di contrasto alle nuove povertà, in particolare nell’ambito dell’emergenza abitativa.