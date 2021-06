l’ASL AL segnala che a partire da mercoledì 16 giugno il Centro Vaccinale alla Sala Polifuzionale “Remotti” di Torrtona, è gestito da personale del Gruppo Habilita, nell’ambito della convenzione già attiva che ha permesso l’apertura del centro vaccinale di Villa Igea ad Acqui Terme.



“Lo scopo della collaborazione con il Privato Accreditato – dicono all’ASL di Alessandria – è raggiungere alcuni importanti obiettivi anche in vista della ripresa delle attività ordinarie nel presidio di Tortona. La Regione Piemonte ha infatti ulteriormente innalzato gli obiettivi giornalieri di vaccinazione per tutte le ASL al fine di completare la copertura vaccinale della popolazione nel più breve tempo possibile. A questo scopo il Centro Vaccinale di Tortona verrà potenziato incrementando il volume delle vaccinazioni, e, grazie al nuovo personale, sarà possibile mantenere sempre operativi i centri vaccinali del Distretto Novi Ligure-Tortona, senza peraltro interrompere l’attività sulla sede vaccinale di Villa Igea ad Acqui Terme. Inoltre l’ampliamento della collaborazione con il Privato Accreditato consente di garantire l’organizzazione di tutti i servizi ai cittadini anche nel periodo estivo.”

La notizia è stata data solo sul sito istituzionale, ripresa poi da alcuni giornali, ma senza alcun comunicato ufficiale ai giornalisti.

Al Centro di Tortona lavoravano circa 21 medici di base di Tortona che – come noto – percepiscono oltre 6 euro per ogni vaccinazione effettuata all’interno di quella struttura e che adesso, ovviamente, non riceveranno più questi soldi perché appunto la struttura é gestita dal privato.

Anche dai medici di base non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione o presa di posizione ufficiale; alcuni però hanno dichiarato in via infornale che non facevano certo le vaccinazioni per il denaro ma per spirito di servizio.

Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi ha confermato che gli spiace per i medici ma si tratta di una decisione interna dell’ASL.

Per i cittadini, comunque, non dovrebbe cambiare nulla e anzi forse le cose andranno addirittura meglio, visto che l’obiettivo di tutta questa operazione – almeno ufficialmente – sembra quello di aumentare il numero delle vaccinazioni.

Proprio perché per gli utenti non cambiava nulla, noi di Oggi Cronaca, abbiamo deciso di non scrivere nulla fino ad oggi, ma dopo aver visto qualche collega giornalista che – purtroppo – cavalca polemiche e proteste che non hanno ragione di essere in quanto l’ASL é libera di fare ciò che vuole e il Sindaco di Tortona non ha alcun potere in merito, abbiamo deciso di scrivere un articolo per spiegare esattamente cosa é successo, cioé nulla di grave per gli utenti, se non il cambiamento delle persone che effettueranno loro la vaccinazione.

Purtroppo non tutti i giornalisti sono uguali e qualcuno, pur di aprire polemiche inutili che non intaccano i diritti dei cittadini, sembra pronto a fare qualsiasi cosa e fabbricarle anche quando non avrebbero motivo di esistere….

Angelo Bottiroli