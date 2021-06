Il programma ‘Patto per Valenza’ sta compiendo i primi passi concreti. Pertanto l’Amministrazione Comunale, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Camera di Commercio Alessandria-Asti organizza per

GIOVEDI’ 10 GIUGNO, ALLE ORE 17, NELLA SALA CONSILIARE

DEL COMUNE DI VALENZA IN VIA PELLIZZARI 2

L’incontro ‘Patto per Valenza – I primi passi concreti’

I lavori verranno aperti dal Sindaco Maurizio Oddone. Seguiranno gli interventi di Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro dello Sviluppo Economico (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR), Andrea Tronzano, Assessore Regionale Bilancio, Finanze, Programmazione Economico Finanziaria, Sviluppo Attività Produttive (Il Recovery Found della Regione Piemonte), Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti (Risultati analisi trimestrale andamento economico di Provincia di Alessandria e Regione Piemonte), Fabrizio Gramaglia, dirigente responsabile Agevolazioni e strumenti finanziari Finpiemonte Spa (Le misure e i provvedimenti messi in atto da Finpiemonte), Banco PPM (Il ruolo e le funzione del sistema bancario nel post pandemia – sostegni solo a chi sa stare sul mercato – concedere crediti valutando i rischi), Avvocato Francesco Brignola, collaboratore esterno di Confindustria Alessandria (D.lgs. 231/01 e D.lgs. 81/08), Luca Rossi, Vice Sindaco di Valenza (l’attuazione del Patto per Valenza). I lavori che verranno moderati da Roberto Re, referente per il Comune di Valenza per l’attuazione del Patto, saranno conclusi dall’intervento del Sindaco Oddone dopo lo sviluppo di un dibattito tra i partecipanti.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune https://www.youtube.com/channel/UCFh06EpyChnXCOWNGK0U5Cw