Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona nella serata di ieri, giovedì 10 giugno. Il primo sulla statale per Alessandria per un incendio di sterpaglie che si è verificato poco dopo le 20, probabilmente a causa di un incauto automobilista che ha gettato un mozzicone di sigaretta ancora acceso dal finestrino dell’auto, incendiando così erba secca e sterpaglie vicino alla carreggiata.

I pompieri hanno lavorato circa due ore per domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità.

Il secondo incendio, invece, si è verificato sull’autostrada poco prima delle 23 quando un camion che trasportava un container con generi alimentari, per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente a causa di un guasto all’impianto dei freni, ha preso fuoco.

L’autista se n’è accorto e ha accostato il camion sulla corsia di emergenza, in attesa dell’arrivo dei pompieri che anche in questo caso hanno lavorato altre due ore, fino all’una di notte per risolvere la situazione.

Piuttosto seri i danni al camion.