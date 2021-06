Quasi certamente le persone che hanno fatto questo scempio al Parco del Castello di Tortona non sono le stesse che probabilmente hanno seminato i rifiuti in strada di cui scriviamo in un altro articolo, ma di certo hanno una cosa in comune entrambi: la maleducazione e il menefreghismo per la citta cui abitano.

I rifiuti abbandonati che vedete nelle immagini ci sono stati segalati da un lettore, ma anche altri tortonesi li hanno visti e li hanno segnalati sui loro profili o sulle pagine di alcuni Social e i commenti sono stati unanimi e di condanna.

Non aggiungiamo altro perché di fronte a certe immagini ogni considerazione appare pleonastica.

Ah, un ultima cosa: guardate che non si tratta della stessa panchina….