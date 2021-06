Lo abbiamo sempre sostenuto che l’Asl di Alessandria, secondo la nostra esperienza, non brilla certo per l’efficienza della sua comunicazione, anzi. L’ultima prova l’abbiamo avuta in questi giorni: su un argomento così delicato e importante come la presenza dei Medici di base al centro Vaccinale di Tortona, da lei gestito, non si é degnata neppure di poche righe di comunicato stampa, mentre per altri argomenti (ad esempio nomine di medici) piovono testi e immagini…

Riteniamo questa una grave mancanza nei confronti degli utenti, che invece avrebbero diritto di sapere cosa succede, visto che si tratta della loro salute.

La situazione non é neppure migliorata con l’arrivo del nuovo presidente dell’ASL e siamo veramente increduli nel constatate questa latitanza dell’Azienda Sanitaria Alessandrina, che sulla vicenda del centro Vaccinale di Tortona non si é certo sprecata ad informare i giornalisti e utenti, anzi! Solo uno scarno comunicato sul sito istituzionale dell’Asl quando é stata cambiata la gestione e neppure una riga ai giornalisti e – di conseguenza – alla popolazione.

Perché questo incomprensibile comportamento? Possibile che informare la popolazione su quello che si decide sulla salute delle persone sembra essere considerato un optional? Vabbé, stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti….

Ad ogni modo, infatti, le notizie su quello che è accaduto al Centro vaccinale di Tortona, noi di Oggi Cronaca, ve le abbiamo date in modo corretto, sabato scorso in QUESTO ARTICOLO. Ora, però, arriva la novità che, a quanto pare, i medici di base di Tortona torneranno a fare le vaccinazioni al centro di Tortona ma soltanto nel tardo pomeriggio perché prima la struttura continuerà ad essere gestita dai privati convenzionati con l’ASL.

La notizia anche se già riportata come ufficiale da alcuni colleghi giornalisti, non trova alcun riscontro dall’ASL: non tanto come comunicato stampa (su quello ormai ci abbiamo messo un crocione) ma neppure sul sito istituzionale dell’ASL. A darla, peraltro non in modo ufficiale, perché appare sul profilo Social e basta senza alcun comunicato stampa, é il presidente dei medici di Base di Tortona, Silvio Roldi, che su FB afferma: “Coronavirus 29: se son rose, fioriranno:MMG e vaccinazioni al distretto: Trovato l’accordo? Forse che si! Vediamo un po’ .Abbiamo incontrato il Direttore Generale Dr. Luigi Vercellino ed il direttore amministrativo Dr. Michele Colasanto. Oggi la Direzione dell’ASL dovrebbe dare l’ordine ai funzionari del Distretto di chiedere la disponibilità dei Medici di famiglia e dei colleghi volontari, a continuare la campagna di vaccinale contro il coronavirus presso la Sala polifunzionale del Comune di Tortona assieme agli infermieri e al personale amministrativo. Quando ? Tutti i giorni al pomeriggio, orario da definire. Se c’è la buona volontà da ambo le parti si riesce sempre a trovare la giusta soluzione. Quindi, Se son rose, fiorinanno…. Speriamo!”

Questa é l’unica comunicazione e neppure ufficiale, da parte dell’Associazione dei medici di Tortona, eppure alcuni colleghi l’hanno già data per certa.

Sarà che noi siamo all’antica, ma questo modo di fare informazione sempre alla Carlona e senza ufficialità, lo riteniamo poco attendibile e ci dà veramente tanto, tanto fastidio, perché per noi, l’Informazione, non è girare sui Social alla ricerca di notizie da copiare, ma tutta un’altra cosa.

Angelo Bottiroli