Sport da combattimento: sono molto in voga in tutta Italia e non solo, ma a Tortona, presso la palestra Ginniclub c’è una società che fa sul serio e nello scorso week end a Sesto San Giovanni ha ottenuto tre prestigiosi risultati al Campionato Italiano Unificato degli sport da combattimento aderenti alla federazione FIGHT 1.

In questa occasione Tortona e stata rappresentata dalla società NK LEGION COMBAT TEAM GINNICLUB con tre atleti in due discipline, Christofer Franchini nella specialtà K1 code rules categoria -67 kg, Ibrahima Bance nella specialità Kick Light categoria -75 kg e Nicolas Renati nella specialità Kick Light categoria -70 kg.

Gli atleti sotto la guida del maestro Nino Barresi , hanno conquistato 3 medaglie: due argenti e un bronzo.

Franchini nel K1 dopo aver combattuto egregiamente nei quarti di finale, semifinale, va in finale e domina gran parte del match ma a causa di un colpo fortuito subisce due conteggi che gli assegna la medaglia d’argento al secondo posto.

Bance all’esordio nella kick light vince i quarti e semifinale andando a conquistare un argento in seconda posizione contro un avversario di esperienza consolidata.

Renati anche lui all’esordio della kick light riesce ad accedere ai quarti di finale conquistando un terzo posto che gli assegna la medaglia di bronzo.

“La società – dice Davide, uno dei responsabili – é pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti in quanto in solo tre mesi di attività, hanno potuto dimostrare il valore dei propri atleti ricordando a tutti che dalla palestra Ginniclub sono usciti i migliori campioni della nostra città sotto la guida del maestro Barresi. Cogliamo l’occasione per invitare chiunque voglia avvicinarsi a queste discipline a venirci a trovare in palestra.”