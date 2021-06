Incidente stradale, questa mattina, mercoledì 9 giugno, nella centralissima piazza delle Erbe a Tortona: un uomo di 75 anni, alla guida della propria auto Citroen C4 stava transitando normalmente quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è andata a sbattere conto il gazebo esterno di un noto ristorante-pizzeria.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi: l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Gli operatori del 118 hanno subito prestato aiuto al pensionato che, secondo quando è stato possibile apprendere, lamentava diversi dolori e per questo è stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure ma le sue condizioni, a quanto pare non sembravano gravi.

I Vigili del fuoco, invece hanno messo in sicurezza la vettura in attesa dei successi rilievi e della rimozione.