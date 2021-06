Torna in presenza con il nostro progetto “viaggiAMO con I LIBRI”, che quest’anno coinvolge quattro delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Tortonese.

Quattro gli appuntamenti: il primo è in programma a Viguzzolo Venerdì 11 giugno presso la Pieve romanica alle 17:30 con Raffaella Romagnolo, seguirà il 18 il 19 giugno nonché il 23 luglio Arquata Scrivia in piazza Bertelli con la fiera del libro poi due appuntamenti 24 giugno e 2 settembre a Casalnoceto presso la biblioteca nelle scuole in via Pellizza da Volpedo. Il 24 giugno alle 21 con Roberto Centazzo, il 2 settembre alle 21 con Alice Basso.

La rassegna toccherà anche a Tortona il 16 luglio con Anselmo Roveda che organizzerà un laboratorio con i ragazzi che partecipano al programma estivo della Biblioteca Tommaso