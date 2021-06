Ricerca per:

Questa è la cosa fondamentale: essere in grado di lasciare il segno e trasmettere importanti valori e pensieri, nonostante la distanza fisica imposta dalla pandemia.

La 2A Scienze Umane ha, invece, presentato un powerpoint realizzato per un concorso dell’associazione “Libera contro le mafie” che mostra la correlazione tra bullismo e criminalità organizzata attraverso la violenza, la prevaricazione sui deboli, l’omertà e il mancato rispetto dei diritti.

La 3A Scientifico ha realizzato un video per far comprendere quanto sia importante agire e assumersi le proprie responsabilità di fronte a un caso di bullismo, aiutando e sostenendo la vittima; si è parlato inoltre del progetto Teatrale Multilingue, che ogni anno viene realizzato da tutti gli studenti del Liceo Peano che conoscono altre lingue oltre all’italiano. Lo scopo principale di questo progetto è quello di includere chiunque possa venire discriminato o bullizzato perché straniero e riflettere sull’importanza della diversità e dell’integrazione.

Tema della mattinata anche la legge n. 71/2017, pensata per contrastare questi fenomeni; a questo proposito, è intervenuta, una delle promotrici della legge, la Senatrice Elena Ferrara, che ha raccontato l’iter di approvazione della legge che oggi tutela tutte le persone soggette a denigrazioni e minacce online.

L’evento è stato organizzato dall’istituto “Ciampini-Boccardo”, capofila della Rete Regionale #tuttinsiemecontroilbullismo e l’iniziativa è stata trasmessa in diretta YouTube.

Nei giorni scorsi molte scuole dell’alessandrino si sono confrontate virtualmente e hanno condiviso diversi materiali per sensibilizzare sul problema del bullismo e del cyberbullismo.