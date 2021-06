Soldi attesi quelli provenienti dal Terzo Valico a Tortona, perché verranno utilizzati per ampliare la tangenziale e costruire la nuova scuola in viale Kennedy, ma a che punto sono i progetti?

A darne notizia è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Galvani, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

“Per i progetti previsti a Tortona con i fondi compensativi del terzo Valico – ha detto Galvani – attualmente si è in attesa di stipula della convenzione specifica che regoli tutte le fasi di progettazione ed esecuzione, la tempistica di realizzazione delle opere e le modalità di erogazione dei contributi. Di conseguenza si potrà disporre dei relativi finanziamenti e procedere con le progettazioni.”

“E’ probabile che la progettazione della scuola – ha aggiunto Galvani – sarà nella fase preliminare svolta internamente e in fase definitva-esecutiva affidata all’esterno. In particolare per l’affidamento di incarichi di progettazione esterni (al pari di quanto già fatto ad esempio per le scuole di viale Kennedy), tra i criteri di valutazione delle offerte sarà prevista la valutazione della professionalità e adeguatezza dei professionisti. Questa è desunta anche dalla presentazione di alcuni progetti svolti recentemente ed analoghi a quelli oggetto dell’incarico.”

“Nel valutare i progetti presentati – ha concluso l’assessore – uno degli indicatori è proprio la “tecnologia costruttiva” adottata e opportunamente verificabile anche con le certificazioni ottenute di carattere ambientale di efficienza energetica (ad esempio Casaclima, Nzeb, protocollo Itaca, etc.).”