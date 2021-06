A conclusione del Mese Mariano gli ospiti ed il personale del Centro Mater Dei si sono ritrovati sotto il porticato attorno alla statua della Madonna per vivere insieme un momento di preghiera.

All’inizio Fabio Mogni ha richiamato l’importanza di questi momenti: “Guardiamo a Maria e chiediamo a Lei di essere sempre più famiglia -a detto – solo così potremo costruire quelle relazioni vere che ci fanno superare le difficoltà che ogni giorno incontriamo sul nostro cammino, solo così esprimeremo nelle nostre professioni quel carisma che Don Orione ci chiama ad avere“.

Le Ave Maria sono state recitate dai nonni che commossi hanno dato voce pregando in particolare per la salute e le loro famiglie. Il direttore don Renzo Vanoi ha poi donato un pensiero spirituale sottolineando come dobbiamo essere come Maria: “disponibili a quelle che il Signore ci sta chiedendo ovvero vivere bene la nostra vita nonostante le difficoltà ad esempio con il sorriso, con un grazie. Tutti dobbiamo cercare di far vivere bene i nostri fratelli”. Dopo questo augurio gli ospiti accompagnati dagli operatori hanno formato una piccola processione passando davanti alla Statua della Vergine.

Una merenda insieme ha concluso questo pomeriggio di festa. Maria ci accompagni sempre nella vita di ogni giorno.