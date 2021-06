Con il miglioramento della situazione pandemica e il passaggio del Piemonte in zona bianca, tornano anche gli appuntamenti dell’estate novese che animeranno i prossimi mesi con tanti eventi, spettacoli, manifestazioni e iniziative culturali.

Il programma è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e diversi enti e associazioni del territorio.

«Il cartellone dell’Estate novese farà di Novi una delle città più accoglienti e attive per tutta la stagione estiva – affermano il Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, e l’Assessore al Turismo, Andrea Sisti -. Le molteplici iniziative organizzate direttamente dall’Amministrazione comunale, insieme con quelle proposte dalle associazioni o dai commercianti, che vogliamo ringraziare per il loro impegno, sosterranno la ripartenza delle attività economiche, valorizzeranno le bellezze del nostro territorio e favoriranno una ritrovata socialità, che ci auguriamo di poter condividere con i turisti che vorranno visitare la nostra città».

Tra le principali novità rientrano le iniziative per celebrare il bicentenario napoleonico che prevedono, tra le altre cose, un percorso turistico animato in città (7 agosto) per visitare i luoghi della battaglia di Novi del 1799.

Sono confermati i cinque venerdì di luglio, rassegna di spettacoli abbinata all’apertura serale dei negozi, ristoranti, bar, vinerie, che prendono il via dal 2 luglio.

Confermata anche la tradizionale “Fiera d’Agosto” (bancarelle dal 3 al 5 agosto) con il concerto della Madonna della Neve del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” (3 agosto). Negli stessi giorni si svolgerà la rassegna “Novi gelato in festa”. Il 4 agosto, inoltre, si terrà un evento a sorpresa nell’ex caserma Giorgi e un concerto di organi storici nella Chiesa della Collegiata.

Prosegue per tutta l’estate la rassegna “Novi d’autore”. In Biblioteca si susseguiranno presentazioni di libri, incontri, conferenze, con autori noti del panorama letterario nazionale e locale.

Per la Giornata europea della Musica, il 21 giugno è in programma il recital pianistico

di Maurizio Barboro nella Chiesa di San Nicolò. Dal 22 al 27 giugno seguiranno i saggi degli allievi dell’Istituto Casella presso l’omonimo auditorium.

Spazio anche per i più piccoli con la “Domenica dei bambini”, rassegna teatrale per bimbi dai tre anni in su, che si terrà nell’androne di Palazzo Dellepiane (4, 18, 25 luglio e 1° agosto) e “Nel chiostro delle storie”, incontri con l’autore e letture animate con Ilaria Saccà presso la Biblioteca Civica (24 giugno e 13, 27 luglio).

Inedita l’iniziativa “Cascine aperte”, visite guidate alla scoperta delle cascine novesi e del Maglietto (17 luglio, 21 agosto e 4 settembre) che ci accompagneranno verso gli appuntamenti con le tradizionali sagre della Merella (la festa della trebbiatura e le sagre dei ceci e della trippa).

L’arte fotografica è al centro di due importanti mostre: “Fotogrammi di una ricerca: da 1/8 a 1/1000” di Massimo Lovati, inaugurata il 4 giugno scorso al Museo dei Campionissimi e visitabile fino al 12 settembre, e “Vite d’acciaio. La siderurgia a Novi Ligure in 100 anni di fotografie” che sarà allestita in Biblioteca Civica dal 2 luglio al 4 settembre.

In programma anche la Festa dello Sport il 18 settembre e la Festa della moneta e delle Fiere di cambio, che avrà luogo tra Novi e Genova nei giorni dal 23 al 26 settembre prossimi, un grande evento nazionale dedicato alla storia del territorio.

Nel calendario sono inseriti numerosi altri appuntamenti per un’offerta ampia e variegata di spettacoli ed eventi.

Per approfondimenti e aggiornamenti è possibile consultare il sito internet www.comune.noviligure.al.it