Sarà inaugurata ufficialmente martedì 22 giugno alle ore 9,30 la stele in memoria dei 34 aviatori del Monferrato caduti durante le due Guerre Mondiali, istallata a fianco del monumento presente in piazzale dell’Aeronautica.

«Grazie alla preziosa e attenta ricerca effettuata dai soci dell’Associazione Arma Aeronautica di Casale Monferrato – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – finalmente anche la nostra città attribuirà il giusto e doveroso ricordo agli eroi aviatori che combatterono e diedero la vita per la Patria. Una lacuna a cui abbiamo voluto porre rimedio con questa stele».

«A nome della nostra Sezione – ha sottolineato il presidente della locale Associazione Aeronautica, Flavio D’Andria – ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione cittadina per quest’opera e per il suo significato, che ben si collocano nella cerimonia indetta per celebrare il 50° Anniversario della costituzione della nostra Sezione».

Alla cerimonia, oltre al Sindaco, saranno presenti il vicesindaco Emanuele Capra, il vescovo Gianni Sacchi, il presidente nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica Giulio Mainini e il comandante dell’Aeroporto Militare di Cameri Marco Mastroberti. La cerimonia prevede l’alza bandiera, lo scoprimento della stele, la deposizione di corone di alloro e l’intervento delle autorità presenti.