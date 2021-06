Al via #Iosonoplasticfree, iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle alessandrino per promuovere uno stile di vita sostenibile, disincentivando l’utilizzo della plastica e favorendo la cultura del riuso tra i più giovani.

Nel pomeriggio del 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente, per bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, ci sarà in regalo una borraccia termica in acciaio inox (una per nucleo familiare, fino ad esaurimento scorte). Per averla basterà presentarsi al banchetto del M5S in Piazzetta della Lega, dalle 16 alle 18,30 e consegnare in cambio dei tappi di plastica.

Si tratta del primo di una serie di appuntamenti legati al tema ambientale promossi in città dal M5S: al banchetto sarà infatti possibile dare la propria disponibilità a partecipare a giornate di raccolta dei rifiuti in città ed altre iniziative di sensibilizzazione.

“La tutela degli ecosistemi è una priorità che passa necessariamente dall’abbattimento dei rifiuti di plastica e, di conseguenza, da una piccola rivoluzione delle abitudini quotidiane di tutti noi – commenta la senatrice Susy Matrisciano, promotrice dell’iniziativa (nella foto) – Con questa campagna vogliamo investire in un messaggio dall’importante valenza culturale e sociale e ci auguriamo una buona risposta da parte della cittadinanza”.

“Riteniamo infatti fondamentale continuare a parlare di ambiente e stimolare una riflessione tra tutti i cittadini – aggiunge la senatrice – Il nostro territorio possiede incredibili risorse naturali, perennemente sotto minaccia a causa di scelte di natura politico-economica miopi, se non addirittura dannose. Basti pensare alle nostre acque: un preziosissimo patrimonio idrico di superficie e sotterraneo che rischia di essere compromesso irrimediabilmente, mettendo in pericolo anche la nostra salute. Ecco perché ci rivolgiamo con fiducia soprattutto ai giovani: a coloro che subiranno loro malgrado le scelte azzardate di altri, ma che potranno cambiare la rotta, attraverso comportamenti etici e sostenibili, dimostrandosi più saggi della generazione che li ha preceduti”.

Ai banchetti si alterneranno, oltre alla senatrice Matrisciano, i portavoce Sean Sacco (Regione), Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo (Comune) ed alcuni attivisti del gruppo alessandrino.