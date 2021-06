Ricerca per:

La crescita delle richieste è stata più forte specialmente nelle regioni del centro-sud, con Abruzzo (+115,5% ), Calabria (+109,1% ) e Campania (+100,9%) nelle prime posizioni della classifica che continuano a ricucire il gap con regioni, come Lombardia e Lazio, dove l’e-commerce è più diffuso.

Questo è dimostrato anche dall’aumento delle ricerche per l’acquisto di prodotti che è pressoché raddoppiato negli ultimi 12 mesi.

La pandemia ha sicuramente aumentato il numero di utenti e di transazioni in tutte le regioni italiane permettendo un ulteriore incremento del volume degli ordini che passano sui canali telematici.

Gli esercizi online hanno infatti a disposizione la possibilità di modificare il prezzo in maniera stagionale o addirittura settimanale in base alla domanda, pratiche che difficilmente potrebbero essere implementate dai negozi fisici.

Questo ha svantaggiato ancora una volta i negozi fisici che si sono trovati, dopo la riapertura, a dover affrontare anche la concorrenza sui prezzi degli e-commerce. Oltre all’effettiva possibilità per gli e-shop di abbassare l’importo dei beni rimane anche la maggiore flessibilità dei prezzi nel web che attraverso sconti e offerte lampo riescono a ottenere maggiore traffico e visibilità.

La possibilità di confrontare facilmente i prezzi, i sempre minori costi per il trasporto e l’assenza delle sedi fisiche, continuano a permettere una diminuzione del costo di quasi tutte le categorie merceologiche vendute sul web.

Il 2020 ha portato ad un’evoluzione molto veloce del mercato online andando ad avvicinare l’e-commerce a target solitamente poco propensi a questa tipologia di mercato. La fascia degli over 65 ha incrementato drasticamente la propria presenza su internet , compresi gli acquisti online che hanno raggiunto quasi il 10% della spesa complessiva per beni e servizi sul web.

Possiamo affermare che ormai l’e-commerce è entrato nella nostra vita in maniera più o meno influente. Quanti di noi non hanno mai comprato un prodotto su Amazon?

Nel 2020 solo in Italia hanno chiuso ben 390 mila attività fisiche contro un ammontare di nuove aperture di soli 85 mila esercizi. Nello stesso periodo le nuove imprese registrate per l’e-commerce sono aumentate del 50% (dati: casaleggio).

Ecco come l’e-commerce impatterà nella ripartenza post-covid