Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Esprime, al tempo stesso, fiducia e stima nei confronti del Segretario Generale, il cui contributo è largamente apprezzato anche in considerazione delle difficoltà che la procedura comporta, nella certezza che una proficua collaborazione porterà alla soluzione del problema.

Il Sindaco, unitamente alla Giunta Comunale, sottolinea la necessità e l’urgenza di addivenire alla soluzione che permetta il salvataggio del CIT e il sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie, nonché la salvaguardia del patrimonio della Società, che è anche della Città. Comprende lo stato d’animo che possa aver determinato l’impatto partecipativo dell’Assessore Delfino nell’illustrare le sue preoccupazioni circa l’osservanza dei termini della procedura di allestimento della gara per la ricerca di un socio privato.