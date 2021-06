Prosegue in Comune la consegna degli attestati di Encomio Sportivo alle società e agli atleti che hanno spiccato nel corso dell’anno o che si sono qualificati per affrontare nuove sfide.

Il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’Assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni hanno premiato nella mattinata di giovedì 24 giugno altre 5 società sportive alessandrine che rappresentano diverse discipline.

Di seguito alcune informazioni su società e atleti premiati:

ASD ATLETICA ALESSANDRIA

Gli atleti della società che si sono particolarmente distinti nell’ultimo periodo sono i seguenti:

– Lucrezia Accornero, anno 2004, qualificata per i campionati italiani allievi (Rieti 9-11 luglio) nei 400 col tempo di 1’00″68;

– Silvia Boidi, anno 2003, qualificata per i campionati italiani juniores (Grosseto 13 giugno) nei 10000 di marcia: 12ª in 56’25”;

– Luigi Martini, anno 2002, qualificato per i campionati italiani juniores nel getto del peso con 12,89, attualmente terzo nella graduatoria regionale di categoria;

– Maddalena Paolucci, anno 2005, qualificata per i campionati italiani allievi (Rieti 9-11 luglio) nei 200 (25″44) e nei 100 (12″62);

– Vittoria Rapetti, anno 2006, convocata nella rappresentativa regionale cadetti per un meeting svolto a Modena il 6 giugno, ha lanciato il giavellotto a m. 43,00 , al momento miglior prestazione nazionale 2021 di categoria;

– Riccardo Possenti, anno 1996, col personale di 11″01 nei 100 metri ottenuto quest’anno si conferma uno dei migliori velocisti della regione

– Luciano Spettoli, anno 2001, 4° classificato ai campionati italiani di cross corto cat. promesse e qualificato ai campionati italiani su pista nei 1500 con 3’57″72, attualmente miglior tempo in regione della categoria

– Tiziana Traverso, anno 2003, con 1’05″55 nei 400 ostacoli (2ª in regione) e 15″91 nei 100 ostacoli (3ª in regione) si è qualificata per i campionati italiani juniores svolti a Grosseto, ai quali non ha potuto partecipare per infortunio.

Presidente della società ASD Atletica Alessandria è Francesco Romeo. Per l’occasione è stato anche presente il Prof. Giancarlo Rapetti, direttore tecnico della società.

ASD BASKET FEMMINILE ALESSANDRIA

L’Associazione sportiva svolge attività’ agonistica dal 1971, anno in cui nacque la sezione femminile dell’Aurora. In questi 50 anni di attività, la società ha avviato alla Pallacanestro moltissimi giovani, e a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto ha cresciuto giocatrici poi cedute a squadre di serie A. Il Basket Femminile Alessandria ha sempre preso parte senza ai campionati FIP, in ambito regionale e interregionale con ottimi risultati a livello provinciale , regionale e nazionale.

Anche quest’anno sarà al via nel campionato di Promozione purtroppo interrotto lo scorso anno, quando era nelle prime posizioni, a causa della pandemia. La squadra si avvale di un gruppo valido tecnicamente e molto unito, un mix di atlete esperte e di giovani , con il denominatore comune di una grande passione per il basket.

Le atlete che si sono particolarmente distinte sono le giocatrici:

Arianna Cermelli,

Francesca Fichera

Felicia Furia

Beatrice Scerbo

Alle cerimonia in rappresentanza della società Basket Femminile Alessandria erano inoltre presenti:

Paola Bonzano Presidente – Socio fondatore; Rosanna Guglielmo Socio fondatore – Allenatore Benemerito – Allenatrice 1a squadra per 40 anni; Enrica Comola Socio fondatore – Allenatrice settore giovanile per 40 anni; Paolo Grassi Allenatore 1a squadra attuale.

C.U.S. Piemonte Orientale A.S.D.

Il Centro Universitario Sportivo è stato costituito nell’aprile 2011 e pertanto quest’anno festeggia i 10 anni di attività sul territorio del Piemonte Orientale, facendo riferimento ai territori legati all’UPO (Alessandria, Novara, Vercelli). Il CUSPO è nato dunque per organizzare attività sportive per gli universitari, ma con il tempo si è rivolto a tutto il territorio, e con una formazione atletica che oggi comprende bambini dai 5 anni in su in varie discipline.

Ad Alessandria sono ben radicati la scherma, il rugby – sport universitario per eccellenza – nel Centro Sportivo di Casalbagliano con le squadre giovanili, juniores, l’attività di Mixed Ability e Seniores Maschile (serie C) e Seniores Femminile (Coppa Italia), il basket quest’anno promosso in serie D, il ciclismo con il suo trofeo sulle strade novesi dei Campionissimi e le arti marziali (insieme al Centro Taekwondo Alessandria organizza il Torneo della pace – Trofeo Inter. Universitario di Taekwondo).

Il CUSPO è partner di SBEM, Festival di sport, benessere e e-mobility in Cittadella ad Alessandria (4-5 settembre 2021).

Per la Scherma

La sezione scherma del CUSPO è attiva dalla stagione 2011 ed è gestita dalla Presidente del Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale, Alice Cometti, Maestra di spada e già accompagnatrice della delegazione scherma nazionale alle Universiadi e consigliere regionale della Federazione Scherma. Nonostante la giovane età della sezione, in questi anni si sono raggiunti ottimi risultati, soprattutto tra i giovani alessandrini. Attualmente la sezione scherma si allena nella palestra di via Lumelli, adattata per essere utilizzata esclusivamente a questo sport.

Premiato in questa disciplina:

Tazio Zecchi 5 class. Prima prova regionale; 2 class seconda prova regionale. Categoria maschietti spada. Tazio a praticare la scherma nel 2017, prima con le gare non agonistiche ottenendo degli ottimi risultati già nei circuiti interregionali Minions.

Quest’anno era il suo primo anno agonistico e nelle uniche due gare disputate ottiene il risultato di 5° classificato alla prima prova regionale e 2° classificato alla seconda prova regionale. Categoria maschietti spada.

Per il Rugby Mixed Ability

Nasce nel 2019 dal progetto SPIN: Sport per l’inclusione del Centro Universitario Sportivo Italiano ed è coordinato da Patrizia Tramarin.

Il team di lavoro è composto da facilitatori, genitori di ragazzi che partecipano al progetto, laureandi in Psicologia e laureati in Scienze Motorie.

L’attività viene svolta al Centro Sportivo CUSPO di Casalbagliano, sede della sezione Rugby, ed a ha l’obiettivo di inserire ragazzi ed adulti con disabilità nelle squadre della sezione.

I partner territoriali sono CISSACA e Comune di Alessandria – Ufficio del Disability Manager.

Per la Pallacanestro

La sezione basket, che dal 2019 è diventata alessandrina, ha vinto con la sua rappresentativa il campionato di Promozione approdando alla Serie D regionale.

La squadra di coach Panati chiude un biennio straordinario con il titolo più atteso e cercato.

In due stagioni il CUSPO Basket ha vinto ben 21 volte a discapito di 4 sconfitte: una percentuale di vittoria del 84% che rasenta quasi la perfezione. Il gruppo dirigente e squadra è composto da studenti universitari e giovani della provincia ed il suo progetto va ben oltre la prima squadra ma vuole essere un punto di riferimento per la comunità creando un futuro un settore giovanile.

Formazione (nome, numero)

Luccisano – 1 Trombini – 3 Caracci – 4 Barberis – 5 Rovina – 6 Crozzolin – 7 Imarisio – 8 Riccino – 9 Palmesino – 10 Campi – 13 Meardi – 14 Botti – 5 Riva -18 Mazzoglio – 20 Conficoni – 30 Moro – 96

L’allenatore è Alberto Panati; Dirigente: Gabriele Longhini

Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale è stato presieduto da Alice Cometti, vercellese, ma ormai alessandrina di adozione. Il Segretario Generale è Alessio Giacomini.

SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON

Nascono nel 1986 contestualmente all’arrivo di tale disciplina in Italia. Dal 1989 diventano parte integrante della Federazione Italiana di Triathlon. La storia sportiva del team passa da svariati titoli nazionali conquistati nelle categorie AGE Group dalla decana Pina Gasparini.

L’attività agonistica ha portato nel 2017 un titolo europeo ed un bronzo mondiale con l’atleta juniores Marta Manditto, un titolo nazionale a squadre nel circuito Triathlon cross.

Per SAI Frecce Bianche Triathlon i premiati sono:

Pietro Santini

Nato nel 2002, fa Triathlon da quando ha 11 anni nella squadra Frecce Bianche, sotto la guida del coach Stefano Davite. Nel 2020 e nel 2021 si è cimentato anche nella variante del winter triathlon, in cui si praticano, in ordine, corsa, bici e sci di fondo, ottenendo una vittoria ed un quarto posto ai campionati italiani ed una convocazione ai mondiali a staffetta (nella categoria junior), coronata da un terzo posto. Al momento è coinvolto nel Progetto Cross Triathlon, con l’obiettivo di qualificarsi per partecipare ai campionati europei che si terranno a settembre.

Marco Santini

Atleta quindicenne, Marco ha iniziato con il triathlon sette anni fa nel team Frecce Bianche di Alessandria.

Dal suo esordio nella categoria “cuccioli” ha ottenuto molteplici risultati nella pluridisciplina. La disciplina prediletta da Marco è sempre stata la corsa, dove fin da giovanissimo si è distinto, vincendo diverse gare provinciali e regionali di corsa campestre e su pista. Trova anche la bicicletta uno sport molto divertente, al pari della corsa, mentre il nuoto è la disciplina su cui deve lavorare di più per migliorarsi.

Oltre al triathlon, il duathlon e l’ aquathlon, Marco si è cimentato dunque in molte gare di atletica – con l’Atletica Alessandria – e non solo: quest’anno ha partecipato al Trofeo Italia di winter triathlon (sport composto da corsa, bicicletta e sci di fondo) di Asiago, dove ha ottenuto un ottimo terzo posto. Grazie ai buoni risultati anche nella corsa in montagna, Marco è stato scelto come membro della squadra rappresentativa del Piemonte ai campionati italiani di corsa in montagna di Concesio. Qui, dopo una gara in rimonta, si è piazzato settimo assoluto, vincendo il titolo di campione italiano a squadre con la squadra piemontese.

Martina Stanchi

Atleta nata nel 2002, tesserata per l’ASD SAI Frecce Bianche Triathlon, ha già collezionato gare e successi sia nei campionati di Atletica che in quelli di Duathlon e Triathlon.

Nella stagione 2018/2019 si è piazzata al terzo posto nei 3000 metri nei campionati regionali Allieve e ha partecipato ai campionati italiani di Corsa Campestre Allieve , individuali e a staffette. Molte anche le gare di Cross , Duathlon e Triathlon con ottimi piazzamenti e ulteriore riconoscimento la convocazione ad un raduno nazionale di Atletica.

Nella stagione successiva 2019/2020 raggiunge ottimi risultati nel Triathlon tra cui la partecipazione ai campionati italiani di Winter Triathlon (2a classificata) e ai campionati mondiali Winter Triathlon classificandosi al settimo posto.

Nell’annata 2020/21 migliora ancora le sue prestazioni classificandosi al 1° posto nei campionati italiani Triathlon cross Junior di Sestri Levante e ancora al 1° posto nei campionati italiani Junior di Winter Triathlon di Asiago. Ottima anche la sua partecipazione al recente Iron Tour Cross dell’Isola d’Elba con 3 primi posti su quattro tappe disputate.

Gli atleti sono stati accompagnati dal Presidente Nicola Campassi . Con lui anche Peo Luparia, Presidente Panathlon Club Alessandria Cittadella e fondatore nel 1973 del Gruppo sportivo SAI FRECCE BIANCHE, dal quale è nato nel 1986 il SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON.

A.S.D. Ginnastica Artistica ALEXANDRIA

L’associazione nasce nell’ottobre del 1998 per il volere di alcuni soci, con l’intento di promuovere e svolgere l’attività di ginnastica artistica nella città di Alessandria. Oggi i corsi ricoprono la fascia di eta’ dai 3 anni ai 17 anni e sono corsi amatoriali, pre agonistici ed agonistici e sono suddivisi per età e per capacità. E’ inoltre l’unica associazione affiliata alla “Federazione Ginnastica d’Italia” nella Citta’ di Alessandria e durante questi anni sono riusciti a partecipare a gare anche di alto livello tecnico. Lo staff tecnico è composto da Istruttori Nazionali, Regionali qualificati dalla Federazione Ginnastica d’Italia . Alcuni hanno anche la carica di giudici Nazionali e Regionali.

Il team è riuscito a formare di nuovo una squadra agonistica che ha vinto con Irene Tortonese un campionato nazionale alle parallele e secondi alla trave nel 2019 e le attuali agoniste sono tutte campionesse regionali (Giulia Ottobon, Emma Giacobbe, Miriam Lumia e Arianna Esposito)

All’attuale campionato nazionale 2021 silver appena svolto centrato l’obiettivo di 4 finali (3 individuali e 1 di squadra ) con le ginnaste Giulia Ottobon, Emma Giacobbe, Miriam Lumia.

Venerdì 25 giugno sarà la volta di Arianna Esposito e Rossella Paolucci che gareggeranno per i campionati nazionali silver.

Le atlete premiate sono:

– IRENE TORTONESE

– GIULIA OTTOBON

– MIRIAM LUMIA

– EMMA GIACOBBE

– ARIANNA ESPOSITO

Ad accompagnarle il Presidente dell’Associazione Gina Carteni e il direttore sportivo e allenatore Silvia Tartara.