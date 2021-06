Ricerca per:

Cosa succederà lo potete leggere dal manifesto in alto ma in sintesi riaprono tutte le attività, restano però obbligatoria nelle misure anticontagio, cioé distanziamento personale e mascherine.

Da lunedì il Piemonte sarà in zona bianca. I dati dell’ultimo report epidemiologico indicano che il numero dei contagi e riduzione in tutte le province con un tasso di incidenza a livello regionale molto al di sotto della soglia prevista.

Da lunedì il Piemonte sarà in zona bianca, riaprono tutte le attività e stop al coprifuoco