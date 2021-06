Ricerca per:

Con la fine dell’anno scolastico e a far data dal prossimo 14 giugno riprenderà il servizio della Polizia Municipale a supporto dello spazzamento stradale, nei giorni e negli orari indicati dall’apposita cartellonistica stradale.

A Novi Ligure da lunedì riprende il controllo per la puliza delle strade