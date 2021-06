Due belle notizie che riguardano l’ospedale di Tortona. Le annuncia il Sindaco Federico Chiodi che ha incontrato il nuovo presidente dell’ASL di Alessandria, parlando proprio del Piano di potenziamento del nosocomio tortonese.

“L’ospedale di Tortona – ha detto il Sindaco – in settimana tornerà ad accogliere anche pazienti di altre patologie non Covid. Sono infatti attivati circa 30 posti letto nel reparto di Medicina generale e 20 fra chirurgia e ortopedia che da lunedì riprendono ad effettuare le operazioni con interventi programmati non urgenti. Poi più avanti, si procederà anche alla riapertura del Pronto Soccorso.”

Fin qui la notizia era già nota e ora è stata ufficializzata, ma l’aspetto più importante riguarda il futuro: “Ho avuto modo di parlare questa settimana con il neo nominato direttore generale dell’Asl Luigi Vercellino – aggiunge Chiodi – che sta lavorando su un piano di potenziamento della struttura tortonese e abbiamo anche avuto modo di confrontarci anche riguardo al progetto dell’Università Bocconi che sta lavorando su una proposta di rilancio della struttura. Un piano finanziato dal Comitato per l’ospedale che sarà pronto fra qualche settimana. Le prospettive che mi sono state esposte da Vercellino sono molto positive e promettono anche molto bene per la nostra struttura. Confido anche che i due piani sapranno integrarsi perfettamente in un quadro generale di rilancio dell’ospedale di Tortona che non ha precedenti nella storia del nosocomio tortonese.”

“Mi sento molto ottimista – conclude il primo cittadino di Tortona – e aggiornerò strada facendo la cittadinanza su questa procedura. Ci sarà sicuramente un evento di presentazione alla popolazione dei progetti finiti nelle prossime settimane.”