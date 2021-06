Come potete vedere dalla tabella in alto, la situazione Covid in provincia di Alessandria é davvero molto buona con livelli molto bassi, tuttavia – ma non prendeteci per dei menagramo – visto che nessuno lo fa é bene ricordare che in Italia il 17 giugno 2020 i NUOVI positivi al Covid erano soltanto 329 mentre ieri, un anno dopo e cioé il 17 giugno 2021 erano ben 1.325, cioé quattro volte tanto.

Vero che si fanno più tamponi, ma é altrettanto vero che adesso abbiamo vaccinato con una dose più della metà della popolazione italiana, cosa che lo scorso anno non abbiamo fatto perché il vaccino non esisteva.

Il nostro consiglio, quindi, é sempre quello di non abbassare la guardia e continuare con quelle piccole accortezze che consentono di ridurre il rischio del contagio, in quanto, come sappiamo, il vaccino non garantisce, in questo senso, una copertura al 100% dal rischio di essere contagiati. Con o senza sintomi.

Lo scorso anno abbiamo visto cosa é accaduto in autunno e forse, bisognerebbe fare anche tesoro di quello che sta succedendo in Gran Bretagna, dove i nuovi contagi nella giornata di ieri sono schizzati a 11 mila a causa della variante indiana (giusto chiamarla col suo nome originale e non delta).

Fino a pochi giorni fa, la Gran Bretagna aveva i nostri stessi dati….

Angelo Bottiroli