Nonostante le difficoltà avute durante questo anno nello svolgimento delle lezioni causa pandemia, questa scuola è riuscita a mettere in piedi uno spettacolo con tanta musica, sia moderna che classica , con numerosi ospiti e sorprese.

Giovedì 24 giugno alle ore 21,15, l’ Accademia Musicale San Matteo metterà in scena il suo spettacolo di fine anno dal titolo MUSICA SOTTO LE STELLE, con protagonisti gli allievi e i docenti.