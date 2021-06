Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Il patrimonio dell’iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e diversificate quindi le proposte che anche il week end del 6 giugno verranno offerte al visitatore in tutta la Regione.



La normativa impone prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni online su www.castelliaperti.it



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Museo Archeologico: apertura dal martedì alla domenica, con orario 10.00-13.00 e 16.00-20.00. Biglietto: intero 4 €; ridotto 2 € (fino a 18 anni, over 65). Informazioni e prenotazioni: 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata h. 14.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,50 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Museo del Vino della Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Biglietti: Museo del Vino e Cantine 5 €; Museo del Vino, Cantine e degustazione vini 10 €; Museo del Vino, Cantine, degustazione e tagliere 15 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: aperture e visite guidate. Possibilità di scelta tra tre percorsi: Percorso 1. Tra cultura e natura: intero 5 €, ridotto 2,5 € (6–12 anni); Percorso 2. Viaggio nel tempo: intero 10 €, ridotto 5 €; Percorso 3. Raccontami il Castello (Visita guidata all’intera proprietà): intero 12 €, ridotto 6 €. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate tutti i giorni, su prenotazione. Biglietto: intero 10 €; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: visite guidate domenica, con orario 15.00-18.30. Gratuità, prenotazione obbligatoria entro venerdì mattina. Informazioni e prenotazioni: 0143 417054; info@comune.pozzoloformigaro.al.it

Quattordio – Castello di Lajone: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 12 €; ridotto 10 € (minori 18 anni, over 70). Informazioni e prenotazioni: 392 4527646; morettiraff@yahoo.com

Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: Visita guidata sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394; info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visite guidate sabato e domenica, alle 10.30. Biglietto: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €. Informazioni e prenotazioni: 342 9214895; reception@castellodiuviglie.com