Come nel resto del Piemonte, infatti, anche a Pontecurone è stato lanciato un appello per potenziare i team vaccinazioni con l’inserimento di personale medico , infermieristico e amministrativo disposto ad aderire a titolo volontario alla campagna. Le risposte sono state più che soddisfacenti anche per i numerosi giovani che si sono offerti come supporto amministrativo.

Serve accelerare sulle vaccinazioni e per farlo bisogna avere spazi grandi e adatti, personale volontario (sia sanitario sia amministrativo), risorse economiche da investire, organizzazione e disponibilità da parte di tutti.

L’ASL AL ha valutato idonea dal punto di vista igienico-sanitario la struttura messa a disposizione: “La nuova sala polifunzionale” di via Emilia 76, recentemente ultimata, quale “Centro vaccinale comunale temporaneo emergenziale”

L’allestimento del centro sarà a carico del comune che ha previsto a bilancio i fondi necessari.

Saranno acquistati tutti i presidi sanitari per la attività di routine e anche per far fronte ad eventuali eventi avversi.

Il Comune inoltre fornirà computer, stampanti, collegamenti internet oltre che tutti gli arredi generici per l’allestimento.

La gestione del Centro Vaccinale sarà affidata completamente a personale volontario delle varie figure richieste: medici, infermieri professionali, amministrativi, addetti alla accoglienza e accompagnamento nelle varie fasi del percorso vaccinale, con il supporto della Protezione Civile.

L’ASL AL fornirà gli elenchi delle persone da vaccinare e i vaccini.

Hanno aderito formalmente al bando regionale in relazione al centro di Pontecurone 18 volontari, delle varie categorie richieste, che sono già stati contrattualizzati e sono attualmente in fase di formazione specifica.

Il centro non solo con le strutture ma anche con il supporto del personale volontario sarà a disposizione anche dei Medici di Famiglia, di questa opportunità sono già stati informati e auspichiamo una loro disponibilità, sulla base di modalità che saranno concordate.

Si sta valutando anche la possibilità di mettere a disposizione il Centro vaccinale delle aziende del territorio che hanno aderito alla campagna di vaccinazione dei propri dipendenti.

In questa fase difficile siamo consapevoli che, con il concorso di tutti, Istituzioni, Enti, Medici di Medicina Generale, Volontariato, solo aumentando il numero delle vaccinazioni, potremo pensare di uscire al più presto da questa situazione pandemica e riprendere la nostra normale vita.

Mi ritengo “un Sindaco fortunato”, e ho il piacere e l’onore di amministrare un paese ricco di tutti quei valori e quelle risorse che mi permettono, quotidianamente di affrontare qualunque problema o avversità, con la massima serenità e intraprendenza.

Anche questa volta Pontecurone e i Pontecuronesi hanno risposto presente, su questo non ho mai avuto dubbi. Questo paese e i suoi abitanti hanno sempre dimostrato, in ogni circostanza, di esserci nel momento del bisogno e di sapersi mettere a disposizione della collettività.

Il Sindaco Dott. Rino Feltri