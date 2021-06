Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

È stata riaperta a San Bartolomeo al Mare l’area di arenile dedicata alla spiaggia per i cani (FOTO): “I nostri amici a quattro zampe sembra abbiano apprezzato l’apertura dell’area a loro destinata – spiega l’Assessore Alessandra Gamalero -. È stato infatti ultimato il ripascimento e la pulizia dell’ultimo tratto delle spiagge, destinato proprio ai cani. La fontanella e la doccetta sono in funzione. Raccomandiamo a tutti di collaborare nel tenere il più pulito possibile la spiaggetta e di conferire le deiezioni e la spazzatura nei bidoni adiacenti all’arenile”.

Riaperta la spiaggia per i cani a San Bartolomeo al Mare