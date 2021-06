Saranno ben sette gli appuntamenti per il mese di giugno organizzati dalla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Sempre nel pieno rispetto delle norme sul contenimento del CoronaVirus, si susseguiranno coinvolgenti e divertenti iniziative per i bambini.

Si partirà mercoledì 9 con il primo dei tre laboratori in programma per questo mese di giugno: alle ore 17,00 ci si potrà ritrovare e divertirsi insieme in un gruppo di sette bambini accompagnati da un adulto all’insegna di Viva l’estate!

Gli altri due appuntamenti saranno martedì 15 e giovedì 24 giugno, sempre alle ore 17,00, per imparare a creare Origami facili. Per tutti i laboratori il kit di carta e disegni saranno forniti dalla biblioteca, mentre ogni partecipante dovrà portare astuccio, colla, forbici e colori personali.

Per il ciclo Letture d’autore, invece, le classi quinte della scuola primaria San Paolo e della secondaria di primo grado Trevigi incontreranno giovedì 10 alle ore 9,30 nel cortile del Castello Gabriele Clima, vincitore del premio Andersen 2017 nella sezione miglior libro oltre i 15 anni. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nell’ex cappella del Castello.

Sabato 12 invece, sempre nel cortile del Castello, la compagnia Ikeatrando proporrà, per la serie Nati per leggere con i cantastorie, La lampada di Aladino. Inizio alle ore 10,30 e massimo 25 bambini con accompagnatore. Ogni bambino dovrà portare l’astuccio con pennarelli, fogli e una piccola scatola.

A grande richiesta mercoledì 16 alle ore 17,00 tornerà il laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora: sette bambini, accompagnati da un adulto, potranno scoprire le Aromatiche in bottiglia.

Mercoledì 23 sarà invece la volta di Storie a perdicollo, spettacolo teatrale a cura del Faber Teater: due cantastorie, una chitarra e tanti libri che custodiscono storie; storie da leggere, storie da recitare, storie da cantare insieme, storie da agire, storie da condividere e che hanno un grande comune denominatore: attivare la fantasia e l’mmaginazione! Inizio alle ore 17,00 e numero limitato a 25 bambini con relativi accompagnatori.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la distanza interpersonale. I contatti per dare la propria adesione sono: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.