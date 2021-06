Lo schianto, perché proprio di questo si tratta, é avvenuto questa mattina, martedì 8 giugno, nella centralissima piazza Duomo a Tortona.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, un uomo che si trovava alla guida di quest’auto e stava transitando nella piazza, per cause ancora in corso di accertamento ha sbattuto violentemente contro una protezione in ferro demolendo la parte anteriore della vettura.

Del materiale è fuoriuscito dall’auto (probabilmente olio) e ha invaso il porfido in piazza proprio davanti a portici piccoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Tortona che dopo i rilievi del caso hanno fatto subito intervenire gli addetti per ripulire la strada dal materiale fuoriuscito dall’auto.

L’incidente, per fortuna, non ha provocato feriti e secondo gli accertamenti effettuati dagli agenti l’uomo stava abbastanza bene e non ha fatto ricorso né all’ambulanza né alle cure del pronto Soccorso.

E’ probabile, quindi, che la causa dello schianto, sia dovuta, forse a una semplice distrazione o a un’improvviso guasto dell’impianto frenate dell’auto.

Nell’immagine in alto l’auto danneggiata, in basso gli operatori che puliscono la piazza. Ringraziamo il nostro lettore che ce le ha inviate whatsapp al 3394501161 ma che non ha voluto essere citato.