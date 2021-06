Sabato prossimo, 5 giugno, il Rotary Club Tortona, organizza la terza edizione de “IL SENTIERO DEL

CUORE”, camminata di 5 km (non competitiva) contro i rischi cardiovascolari riducibili attraverso

un corretto stile di vita.

La camminata è organizzata in collaborazione con il Rotary Club Gavi Libarna, il Lions Club

Tortona Duomo, la Sezione CAI di Tortona, l’Associazione Insieme per il Territorio e la Croce

Rossa Italiana Sezione di Tortona.

La partecipazione alla camminata avrà un costo di € 5 a persona che saranno devoluti alla Casa di

Riposo “San Giuseppe” di San Sebastiano Curone (AL) per l’acquisto di un nuovo armadio

farmaceutico.

In osservanza delle prescrizioni antiCOVID-19, grazie al coordinamento della Sezione locale del

Cub Alpino Italiano quest’anno ci si ritroverà con amici e conoscenti suddivisi in gruppi di 15/20

persone con accompagnatore per percorrere il tragitto di 5 km in un’ora di tempo con partenza da

piazza Duomo, proseguendo per via Emilia, via Busseti, via Giulia, via alle Fonti, via Valle, Str.

Valle Calderina, Str. Santa Lucia, Corso fr. Coppi, Str. Fornaci, Via Guala, Via Galilei, Via Sarina,

Via Fracchia, Via Emilia e ritorno in piazza Duomo.