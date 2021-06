Ma come cavolo funziona la legge italiana? Ci fanno due marroni così con la raccolta differenziata, col fatto che bisogna recuperare la carta, per non dover tagliare alberi e poi i Carabinieri forestali scoprono alcune persone che tagliano senza autorizzazione degli alberi (nel comunicato ricevuto ieri non é specificato quanti) e li multano soltanto di 1.500 euro? C’é qualcosa che non va in questa Società…

Ma andiamo con ordine iniziando col pubblicare il Comunicato stampa giunto ieri dai Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria. Questo il testo: “I Carabinieri della stazione Forestale di Casale Monferrato hanno accertato il danneggiamento di ceppaie in un bosco ceduo in Frassinello, avvenuto durante l’esecuzione di alcuni interventi selvicolturali, peraltro eseguiti senza autorizzazione. L’abbattimento delle piante avveniva impiegando un escavatore cingolato dotato di trincia anziché i tradizionali strumenti da taglio, con il conseguente danneggiamento di tutte le ceppaie rimaste a dote del bosco. Sono state pertanto contestate ai responsabili le violazioni previste dalla normativa vigente, con sanzioni amministrative per circa 1.500 euro.”

Il Comunicato é chiaro: si é operato in barba alla legge e la “multa” sarà “solo” di circa 1.500 euro perché così prevede la normativa. Ma non sarebbe il caso di aggiornarla?

A proposito: con una pianta si ottengono circa 80 mila fogli di carta….